Есть новые пакеты помощи и подтвержденные обязательства – Зеленский подвел итоги «Рамштайна»

20:51, 15 апреля 2026
Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи в формате «Рамштайн» партнеры объявили новые пакеты военной помощи и подтвердили ранее взятые обязательства по поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах очередной встречи в формате Рамштайн, по итогам которой партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и новые взносы в оборонные программы.

По словам главы государства, союзники отметили сильные позиции украинских военных на поле боя, а также продемонстрировали понимание ключевых потребностей Украины, в частности, в сфере противовоздушной обороны и совместного производства вооружения. В то же время он отметил важность своевременного выполнения всех объявленных обязательств.

В ходе встречи были подтверждены новые взносы в программу PURL от пяти стран-партнеров. В частности, Норвегия объявила о выделении более 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами, а также еще 150 миллионов долларов на усиление логистики. Нидерланды направят более 200 миллионов евро на беспилотников.

Германия продолжит поддержку в сфере ПВО и развития возможностей дальнобойных ударов, а Великобритания — снабжение дронов и развитие совместных оборонных возможностей.

Испания выразила готовность присоединиться к работе в рамках европейской программы SAFE, предусматривающей масштабирование оборонного потенциала. Канада также подтвердила дальнейшее усиление определенных направлений поддержки.

Кроме того, Бельгия планирует направить дополнительные средства на поставку боеприпасов и укрепление противовоздушной обороны, а Литва и Эстония присоединятся к финансированию программы PURL.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает информировать партнеров об актуальных потребностях обороны и возможностях усиления давления на Россию для достижения мира.

