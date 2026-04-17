  1. В Україні

Українців чекає новий інфляційний удар – в НБУ пояснили, як війна на Близькому Сході вплине на ціни

21:58, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні інфляційний тиск може зрости на 1,5-2,8% на тлі війни на Близькому Сході та зростання цін на нафту, — НБУ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інфляція в Україні у 2026 році може бути вищою на 1,5-2,8% через подорожчання пального, спричинене війною на Близькому Сході. Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, повідомляє НБУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, березневе зростання цін на пальне, пов’язане з геополітичними подіями, вже додало до інфляції 0,4 відсоткового пункта. Унаслідок цього очікуваний розворот інфляційного тренду, який прогнозувався на середину року, відбувся раніше, а березнева інфляція прискорилася до 7,9%.

У НБУ зазначають, що загальний прямий вплив подорожчання пального на інфляцію цього року може становити 0,5–1 відсотковий пункт, тоді як непрямі або вторинні ефекти можуть бути майже удвічі вищими. У підсумку це потенційно додає 1,5–2,8% до інфляції у 2026 році порівняно з умовами без такого зовнішнього чинника.

Водночас Лепушинський наголосив, що ці показники не можна механічно додавати до чинних прогнозів інфляції, оскільки на ціни впливає комплекс різноспрямованих факторів — як таких, що пришвидшують зростання, так і стримують його. Остаточні оцінки НБУ представить у новому макропрогнозі.

За оцінками регулятора, прямий вплив на ВВП України наразі є обмеженим, однак непрямі ефекти можуть бути суттєвішими. Серед них — можливе скорочення світових запасів озброєння, необхідного для України, а також зростання доходів Росії від дорожчої нафти, що, втім, не розв’язує структурних проблем її економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк Україна інфляція ціни

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]