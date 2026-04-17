Українців чекає новий інфляційний удар – в НБУ пояснили, як війна на Близькому Сході вплине на ціни

В Україні інфляційний тиск може зрости на 1,5-2,8% на тлі війни на Близькому Сході та зростання цін на нафту, — НБУ.

Інфляція в Україні у 2026 році може бути вищою на 1,5-2,8% через подорожчання пального, спричинене війною на Близькому Сході. Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, повідомляє НБУ.

За його словами, березневе зростання цін на пальне, пов’язане з геополітичними подіями, вже додало до інфляції 0,4 відсоткового пункта. Унаслідок цього очікуваний розворот інфляційного тренду, який прогнозувався на середину року, відбувся раніше, а березнева інфляція прискорилася до 7,9%.

У НБУ зазначають, що загальний прямий вплив подорожчання пального на інфляцію цього року може становити 0,5–1 відсотковий пункт, тоді як непрямі або вторинні ефекти можуть бути майже удвічі вищими. У підсумку це потенційно додає 1,5–2,8% до інфляції у 2026 році порівняно з умовами без такого зовнішнього чинника.

Водночас Лепушинський наголосив, що ці показники не можна механічно додавати до чинних прогнозів інфляції, оскільки на ціни впливає комплекс різноспрямованих факторів — як таких, що пришвидшують зростання, так і стримують його. Остаточні оцінки НБУ представить у новому макропрогнозі.

За оцінками регулятора, прямий вплив на ВВП України наразі є обмеженим, однак непрямі ефекти можуть бути суттєвішими. Серед них — можливе скорочення світових запасів озброєння, необхідного для України, а також зростання доходів Росії від дорожчої нафти, що, втім, не розв’язує структурних проблем її економіки.

