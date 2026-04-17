Украинцев ждет новый инфляционный удар — в НБУ объяснили, как война на Ближнем Востоке повлияет на цены

В Украине инфляционное давление может вырасти на 1,5–2,8% на фоне войны на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, — НБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инфляция в Украине в 2026 году может быть выше на 1,5-2,8% из-за подорожания топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, сообщает НБУ.

По его словам, мартовский рост цен на топливо, связанный с геополитическими событиями, уже добавил к инфляции 0,4 процентного пункта. В результате ожидаемый разворот инфляционного тренда, который прогнозировался на середину года, произошел раньше, а мартовская инфляция ускорилась до 7,9%.

В НБУ отмечают, что общее прямое влияние подорожания топлива на инфляцию в этом году может составить 0,5–1 процентный пункт, тогда как косвенные или вторичные эффекты могут быть почти вдвое выше. В итоге это потенциально добавляет 1,5–2,8% к инфляции в 2026 году по сравнению с условиями без такого внешнего фактора.

В то же время Лепушинский подчеркнул, что эти показатели нельзя механически добавлять к действующим прогнозам инфляции, поскольку на цены влияет комплекс разнонаправленных факторов — как ускоряющих рост, так и сдерживающих его. Окончательные оценки НБУ представит в новом макропрогнозе.

По оценкам регулятора, прямое влияние на ВВП Украины в настоящее время ограничено, однако косвенные последствия могут оказаться более существенными. Среди них — возможное сокращение мировых запасов вооружения, необходимого для Украины, а также рост доходов России от подорожавшей нефти, что, впрочем, не решает структурных проблем её экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.