Апостиль документів ДПС: роз’яснення щодо подання заяви представником юрособи

07:54, 20 квітня 2026
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснила питання щодо подання заяви представником юрособи щодо апостилювання документів ДПС.

Відповідно до п. 5 Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5, апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної / юридичної особи (їх представників).

Згідно зі ст. 237 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦКУ) представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (частина перша ст. 244 ЦКУ).

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами (ст. 246 ЦКУ).

Рекомендована форма заяви про проставлення апостиля в Державній податковій службі України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для юридичної особи (далі – Заява) розміщена на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна / Діяльність / Апостиль / Форми Заяв про проставлення апостиля в Державній податковій службі України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб.

У правому куті Заяви (зокрема у разі подання її представником юридичної особи (далі – представник)) зазначається інформація згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

  • повне найменування юридичної особи;
  • місце реєстрації (фактичного місцезнаходження);
  • контактний телефон.

У табличній частині Заяви представник зазначає:

  • у графі «№ з/п» – номер за порядком документа або документів (до однієї Заяви додаються усі документи), на якому (яких) необхідно проставити апостиль;
  • у графі «Назва, дата видачі та номер документа» – реквізити документа для юридичної особи, який надається для проставлення апостиля та призначений для використання на території інших держав: його назву, дату та номер або дані штрих-коду чи QR-коду розміщеного у нижній частині, якщо такі містяться на документі;
  • у графі «Суб’єкт господарювання зазначений в документі» – організаційно-правова форма та назва юридичної особи;
  • у графі «Отримувач документів у т. ч. за довіреністю» – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника, який буде отримувачем документа (документів) з проставленим апостилем / обґрунтованої відмови у проставленні апостиля. Якщо представником є інша юридична особа – зазначається назва такої юридичної особи.

У полях Заяви:

«Назва країни, в якій буде (будуть) використовуватися документ(и)» зазначається назва країни, в якій буде (будуть) використовуватись документ (документи) з проставленим апостилем;

 «Поштова адреса для надсилання документів з проставленим апостилем або обґрунтованою відмовою засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта»» зазначається поштова адреса (найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку тощо), номер будинку, квартири / офісу, найменування населеного пункту, району, області та поштовий індекс) отримувача документів.

У разі надсилання обґрунтованої відмови на зазначену у Заяві поштову адресу повертається документ (документи), який (які) був (були) прийняті Державною податковою службою України для проставлення апостиля;

«Телефонний номер заявника» зазначається контактний телефон представника.

Під текстом Заяви проставляється дата подання з особистим підписом представника, його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності).

До Заяви додається оригінал довіреності із зазначенням повноважень представника, яка видається керівником юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, або її посвідчена копія (копія, засвідчується особою, якій відповідно до законодавства надано право посвідчувати довіреності).

