Апостиль документов ГНС: разъяснение по подаче заявления представителем юрлица

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило вопрос подачи заявления представителем юридического лица по апостилированию документов ГНС.

В соответствии с п. 5 Правил проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утвержденных совместным приказом Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5, апостиль проставляется по требованию лица, подписавшего документ, либо по требованию физического / юридического лица (их представителей).

Согласно ст. 237 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV (далее — ГКУ) представительство возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и по другим основаниям, установленным актами гражданского законодательства.

Представительство, основанное на договоре, может осуществляться по доверенности (часть первая ст. 244 ГКУ).

Доверенность от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами (ст. 246 ГКУ).

Рекомендуемая форма заявления о проставлении апостиля в Государственной налоговой службе Украины на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств для юридического лица (далее — Заявление), размещена на веб-портале ГНС по ссылке: Главная / Деятельность / Апостиль / Формы заявлений о проставлении апостиля в Государственной налоговой службе Украины на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств для физических и юридических лиц.

В правом углу Заявления (в частности, в случае подачи его представителем юридического лица (далее — представитель)) указывается информация согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, а именно:

полное наименование юридического лица;

место регистрации (фактическое местонахождение);

контактный телефон.

В табличной части Заявления представитель указывает:

в графе «№ п/п» — порядковый номер документа или документов (к одному Заявлению прилагаются все документы), на котором (которых) необходимо проставить апостиль;

в графе «Название, дата выдачи и номер документа» — реквизиты документа для юридического лица, который предоставляется для проставления апостиля и предназначен для использования на территории других государств: его название, дата и номер либо данные штрих-кода или QR-кода, размещенного в нижней части, если таковые имеются на документе;

в графе «Субъект хозяйствования, указанный в документе» — организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

в графе «Получатель документов, в т. ч. по доверенности» — фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя, который будет получателем документа (документов) с проставленным апостилем / обоснованного отказа в проставлении апостиля. Если представителем является другое юридическое лицо — указывается наименование такого юридического лица.

В полях Заявления:

«Название страны, в которой будет (будут) использоваться документ(ы)» — указывается название страны, в которой будут использоваться документ (документы) с проставленным апостилем;

«Почтовый адрес для отправки документов с проставленным апостилем или обоснованным отказом средствами почтовой связи АО «Укрпочта»» — указывается почтовый адрес (наименование улицы (проспекта, бульвара, переулка и т. п.), номер дома, квартиры / офиса, наименование населенного пункта, района, области и почтовый индекс) получателя документов.

В случае направления обоснованного отказа на указанный в Заявлении почтовый адрес возвращается документ (документы), который (которые) был (были) принят Государственной налоговой службой Украины для проставления апостиля;

«Номер телефона заявителя» — указывается контактный телефон представителя.

Под текстом Заявления проставляется дата подачи с личной подписью представителя, его фамилия, имя и отчество (при наличии).

К Заявлению прилагается оригинал доверенности с указанием полномочий представителя, которая выдается руководителем юридического лица или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами, либо ее заверенная копия (копия удостоверяется лицом, которому в соответствии с законодательством предоставлено право удостоверять доверенности).

