  1. В Україні

Чи можна забрати паспорт за кордоном, якщо оформлювали його в Україні

11:47, 20 квітня 2026
Що потрібно зробити, щоб отримати вже готовий паспорт за межами країни.
Громадяни України, які перебувають за межами держави та не встигли вчасно отримати оформлені документи, можуть забрати їх за кордоном. Йдеться про закордонні паспорти та ID-картки.

Як пояснюють у міграційній службі, отримати готові документи можна через закордонні дипломатичні установи України або представництва Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс», що працюють за кордоном.

Для цього діє механізм пересилання паспортів: документи передають від територіальних підрозділів Державної міграційної служби в Україні до дипломатичних установ через Міністерство закордонних справ, а також до закордонних підрозділів «Паспортного сервісу».

Щоб отримати документ у країні перебування, необхідно подати заяву до обраної установи — дипломатичної чи «Паспортного сервісу». Водночас заява має бути адресована тому підрозділу ДМС в Україні, де оформлювали паспорт або ID-картку.

Отримати виготовлений документ може особисто заявник або його законний представник — якщо йдеться про дитину віком до 14 років.

паспорт закордонний паспорт міграційна служба ID-паспорт Держміграційна служба

