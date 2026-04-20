  1. В Украине

Можно ли забрать паспорт за границей, если его оформляли в Украине

11:47, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что нужно сделать, чтобы получить уже готовый паспорт за пределами страны.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, которые находятся за пределами государства и не успели вовремя получить оформленные документы, могут забрать их за границей. Речь идет о заграничных паспортах и ID-картах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в миграционной службе, получить готовые документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины или представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые работают за границей.

Для этого действует механизм пересылки паспортов: документы передаются от территориальных подразделений Государственной миграционной службы в Украине в дипломатические учреждения через Министерство иностранных дел, а также в зарубежные подразделения «Паспортного сервиса».

Чтобы получить документ в стране пребывания, необходимо подать заявление в выбранное учреждение — дипломатическое или «Паспортного сервиса». При этом заявление должно быть адресовано тому подразделению ГМС в Украине, где оформляли паспорт или ID-карту.

Получить изготовленный документ может лично заявитель или его законный представитель — если речь идет о ребенке до 14 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт миграционная служба ID-паспорт Госмиграционная служба

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]