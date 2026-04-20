Можно ли забрать паспорт за границей, если его оформляли в Украине
Граждане Украины, которые находятся за пределами государства и не успели вовремя получить оформленные документы, могут забрать их за границей. Речь идет о заграничных паспортах и ID-картах.
Как поясняют в миграционной службе, получить готовые документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины или представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые работают за границей.
Для этого действует механизм пересылки паспортов: документы передаются от территориальных подразделений Государственной миграционной службы в Украине в дипломатические учреждения через Министерство иностранных дел, а также в зарубежные подразделения «Паспортного сервиса».
Чтобы получить документ в стране пребывания, необходимо подать заявление в выбранное учреждение — дипломатическое или «Паспортного сервиса». При этом заявление должно быть адресовано тому подразделению ГМС в Украине, где оформляли паспорт или ID-карту.
Получить изготовленный документ может лично заявитель или его законный представитель — если речь идет о ребенке до 14 лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.