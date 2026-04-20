  1. В Україні

В Одесі депутата міськради Олександра Іваницького знайшли мертвим: попередня версія — самогубство

09:30, 20 квітня 2026
Тіло чоловіка виявили в автомобілі у Приморському районі, обставини з’ясовують.
Фото: elitexpert.ua
В Одесі правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради Олександра Іваницького.. Подія сталася вранці у Приморському районі міста.

Поліція вказує, що тіло чоловіка виявили в автомобілі на одній із вулиць. За попередніми даними, він міг загинути внаслідок самогубства із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одеса

