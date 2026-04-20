  1. В Украине

В Одессе депутата горсовета Александра Иваницкого нашли мертвым: предварительная версия — самоубийство

09:30, 20 апреля 2026
Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Приморском районе, обстоятельства выясняются.
Фото: elitexpert.ua
В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета Александра Иваницкого. Событие произошло утром в Приморском районе города.

Полиция указывает, что тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Одесса

