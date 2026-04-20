В Одессе депутата горсовета Александра Иваницкого нашли мертвым: предварительная версия — самоубийство

Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Приморском районе, обстоятельства выясняются.

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета Александра Иваницкого. Событие произошло утром в Приморском районе города.

Полиция указывает, что тело мужчины обнаружили в автомобиле на одной из улиц. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

