Кримінальна відповідальність за антисемітизм: у Верховній Раді пояснили відповідність закону практиці ЄС

Народний депутат Ігор Фріз прокоментував закон про криміналізацію антисемітизму та його відповідність європейським підходам.

Народний депутат Ігор Фріз пояснив сенс закону щодо запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Зокрема, він зазначив, що українське законодавство в цій частині гармонізується з нормами Європейського Союзу.

За його словами, у більшості країн ЄС антисемітизм розглядається як форма злочину ненависті та передбачає кримінальну відповідальність, включно зі штрафами, позбавленням волі та додатковими санкціями, такими як заборона обіймати посади.

Фріз зазначив, що ЄС зобов’язує держави-члени криміналізувати публічне заперечення Голокосту та інші прояви расової чи релігійної ворожнечі. Зокрема, Рамкове рішення Ради ЄС 2008/913/JHA передбачає обов’язок держав-учасниць впроваджувати відповідні кримінальні норми.

Серед прикладів європейської практики він навів:

Німеччина – до 5 років ув’язнення за підбурювання до ненависті чи заперечення Голокосту;

Франція – штрафи та до 1 року ув’язнення за заперечення Голокосту;

Австрія – до 10 років ув’язнення за пропаганду нацизму та антисемітизм;

Польща – до 3 років ув’язнення за пропаганду ненависті чи антисемітські висловлювання;

Угорщина — до 3 років ув’язнення за публічне заперечення злочинів нацизму;

Румунія — до 5 років за антисемітську пропаганду.

Депутат також наголосив, що в ЄС діє координована політика протидії антисемітизму, а Європейська комісія вимагає не лише формального ухвалення законів, а й їх реального застосування.

Коментуючи українське законодавство, Фріз заявив, що Україна виконала євроінтеграційні зобов’язання шляхом внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу, додавши серед ознак дискримінації антисемітизм.

Нагадаємо, 14 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2037-ІХ про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Документ був підтриманий Верховною Радою ще у 2022 році.

