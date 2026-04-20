  1. В Украине

Криминальная ответственность за антисемитизм: в Верховной Раде объяснили соответствие закона практике ЕС

10:53, 20 апреля 2026
Народный депутат Игорь Фриз прокомментировал закон о криминализации антисемитизма и его соответствие европейским подходам.
Народный депутат Игорь Фриз пояснил смысл закона о введении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. В частности, он отметил, что украинское законодательство в этой части гармонизируется с нормами Европейского Союза.

По его словам, в большинстве стран ЕС антисемитизм рассматривается как форма преступления ненависти и предусматривает уголовную ответственность, включая штрафы, лишение свободы и дополнительные санкции, такие как запрет занимать должности.

Фриз отметил, что ЕС обязывает государства-члены криминализировать публичное отрицание Холокоста и другие проявления расовой или религиозной вражды. В частности, Рамочное решение Совета ЕС 2008/913/JHA предусматривает обязанность государств-участников внедрять соответствующие уголовные нормы.

Среди примеров европейской практики он привел:

Германия – до 5 лет лишения свободы за подстрекательство к ненависти или отрицание Холокоста;

Франция – штрафы и до 1 года лишения свободы за отрицание Холокоста;

Австрия – до 10 лет лишения свободы за пропаганду нацизма и антисемитизм;

Польша – до 3 лет лишения свободы за пропаганду ненависти или антисемитские высказывания;

Венгрия — до 3 лет лишения свободы за публичное отрицание преступлений нацизма;

Румыния — до 5 лет за антисемитскую пропаганду.

Депутат также подчеркнул, что в ЕС действует координированная политика противодействия антисемитизму, а Европейская комиссия требует не только формального принятия законов, но и их реального применения.

Комментируя украинское законодательство, Фриз заявил, что Украина выполнила евроинтеграционные обязательства путем внесения изменений в статью 161 Уголовного кодекса, добавив среди признаков дискриминации антисемитизм.

Напомним, 14 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2037-ІХ об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Документ был поддержан Верховной Радой еще в 2022 году.

