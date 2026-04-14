В Украине установили уголовную ответственность за проявления антисемитизма – до 8 лет тюрьмы и штрафы

11:06, 14 апреля 2026
Закон об уголовной ответственности за антисемитизм, который Верховная Рада поддержала еще в 2022 году, получил подпись Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля подписал закон 2037-ІХ о введении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма еще в феврале 2022 года. Соответствующий законопроект № 5110 о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» во втором чтении и в целом поддержали 295 народных депутатов.

Согласно законопроекту, в статью 161 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» предлагается внести изменения в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Предусматривается установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, будут наказываться штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За такие же действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Уголовном кодексе за международные преступления предлагают предусмотреть конфискацию имущества как меру наказания

В Раде предлагают расширить нормы, касающиеся конфискации имущества как наказания за международные преступления, связанные с агрессией рф против Украины.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

В новом Гражданском кодексе разрешат использовать контент ИИ без согласия автора: что изменится

В ГК устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, сгенерированные системами искусственного интеллекта.

