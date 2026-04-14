В Украине установили уголовную ответственность за проявления антисемитизма – до 8 лет тюрьмы и штрафы

Закон об уголовной ответственности за антисемитизм, который Верховная Рада поддержала еще в 2022 году, получил подпись Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля подписал закон 2037-ІХ о введении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма еще в феврале 2022 года. Соответствующий законопроект № 5110 о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» во втором чтении и в целом поддержали 295 народных депутатов.

Согласно законопроекту, в статью 161 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» предлагается внести изменения в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Предусматривается установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, будут наказываться штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За такие же действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

