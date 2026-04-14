В Україні встановили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму – до 8 років в’язниці та штрафи

Закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм, який Верховна Рада підтримала ще у 2022 році, отримав підпис Президента.

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон 2037-ІХ про запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Як розповідала «Судово-юридична газета» Верховна Рада підтримала встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму ще у лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт № 5110 про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» у другому читанні та вцілому підтримали 295 народних депутатів.

Згідно з законопроєктом в статтю 161 Кримінального кодексу «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» пропонується внесення змін у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Передбачається встановлення кримінальної відповідальність за прояви антисемітизму у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, будуть каратися штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За такі ж дії, що були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, винним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

