  1. В Україні
  2. / Законодавство

В Україні встановили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму – до 8 років в’язниці та штрафи

11:06, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм, який Верховна Рада підтримала ще у 2022 році, отримав підпис Президента.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон 2037-ІХ про запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як розповідала «Судово-юридична газета» Верховна Рада підтримала встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму ще у лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт № 5110 про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» у другому читанні та вцілому підтримали 295 народних депутатів.

Згідно з законопроєктом в статтю 161 Кримінального кодексу «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» пропонується внесення змін у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Передбачається встановлення кримінальної відповідальність за прояви антисемітизму у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, будуть каратися штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За такі ж дії, що були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, винним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]