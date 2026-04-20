Строк дії електронного військово-облікового документа становить не більше одного року з дати його формування – суд

На Сумщині чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за відсутність військово-облікових документів.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув справу №576/1960/25 та залишив у силі постанову про накладення штрафу за порушення правил військового обліку.

Позов був поданий громадянином, який оскаржував адміністративне стягнення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП у розмірі 17 000 грн через те, що під час перевірки військово-облікових документів було виявлено їхню відсутність.

Суд зазначив, що електронний військово-обліковий документ має обмежений строк дії — не більше одного року з моменту формування та в межах дії відстрочки або бронювання. Крім того, він визнається недійсним у разі невідповідності даних інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також у рішенні наголошується, що норми КУпАП не застосовуються лише у випадку, коли державний орган має можливість отримати необхідні дані через електронну взаємодію між реєстрами.

Позивач стверджував, що мав військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Однак до матеріалів справи не було надано жодного доказу того, що чоловік дійсно перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ в паперовому (військовий квиток) або електронному вигляді (витяг з «Резерв+»).

Доводи про відсутність повідомлення щодо розгляду справи суд також відхилив, оскільки матеріали містять протокол, який підтверджує присутність особи під час його складання та обізнаність про дату і час розгляду справи.

Суд окремо зауважив, що відсутність фото- чи відеофіксації не впливає на висновки у справі, оскільки суперечливих обставин, які б потребували такого підтвердження, у процесі розгляду справи не встановлено.

У підсумку суд дійшов висновку про те, що наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210-1 КУпАП, підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, порушень прав позивача під час розгляду адміністративної справи не встановлено, відтак відповідачем доведено правомірність винесення оскаржуваної постанови, а тому позовна заява задоволенню не підлягає.

