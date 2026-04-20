  1. В Україні
  2. / Судова практика

Строк дії електронного військово-облікового документа становить не більше одного року з дати його формування – суд

14:14, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Сумщині чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за відсутність військово-облікових документів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув справу №576/1960/25 та залишив у силі постанову про накладення штрафу за порушення правил військового обліку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Позов був поданий громадянином, який оскаржував адміністративне стягнення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП у розмірі 17 000 грн через те, що під час перевірки військово-облікових документів було виявлено їхню відсутність.

Суд зазначив, що електронний військово-обліковий документ має обмежений строк дії — не більше одного року з моменту формування та в межах дії відстрочки або бронювання. Крім того, він визнається недійсним у разі невідповідності даних інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також у рішенні наголошується, що норми КУпАП не застосовуються лише у випадку, коли державний орган має можливість отримати необхідні дані через електронну взаємодію між реєстрами.

Позивач стверджував, що мав військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Однак до матеріалів справи не було надано жодного доказу того, що чоловік дійсно перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ в паперовому (військовий квиток) або електронному вигляді (витяг з «Резерв+»).

Доводи про відсутність повідомлення щодо розгляду справи суд також відхилив, оскільки матеріали містять протокол, який підтверджує присутність особи під час його складання та обізнаність про дату і час розгляду справи.

Суд окремо зауважив, що відсутність фото- чи відеофіксації не впливає на висновки у справі, оскільки суперечливих обставин, які б потребували такого підтвердження, у процесі розгляду справи не встановлено.

У підсумку суд дійшов висновку про те, що наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210-1 КУпАП, підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, порушень прав позивача під час розгляду адміністративної справи не встановлено, відтак відповідачем доведено правомірність винесення оскаржуваної постанови, а тому позовна заява задоволенню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Україна Суми штраф воєнний стан ТЦК військовозобов'язаний військовий облік

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]