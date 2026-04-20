Срок действия электронного военно-учетного документа составляет не более одного года с даты его формирования – суд

14:14, 20 апреля 2026
Глуховский горрайонный суд Сумской области рассмотрел дело №576/1960/25 и оставил в силе постановление о наложении штрафа за нарушение правил воинского учета.

Иск был подан гражданином, который оспаривал административное взыскание по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП в размере 17 000 грн из-за того, что во время проверки военно-учетных документов было выявлено их отсутствие.

Суд отметил, что электронный военно-учетный документ имеет ограниченный срок действия — не более одного года с момента формирования и в пределах действия отсрочки или бронирования. Кроме того, он признается недействительным в случае несоответствия данных информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Также в решении подчеркивается, что нормы КУоАП не применяются только в случае, если государственный орган имеет возможность получить необходимые данные через электронное взаимодействие между реестрами.

Истец утверждал, что имел военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Однако в материалы дела не было предоставлено ни одного доказательства того, что мужчина действительно состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ в бумажной (военный билет) или электронной форме (выписка из «Резерв+»).

Доводы об отсутствии уведомления о рассмотрении дела суд также отклонил, поскольку материалы содержат протокол, который подтверждает присутствие лица при его составлении и осведомленность о дате и времени рассмотрения дела.

Суд отдельно отметил, что отсутствие фото- или видеофиксации не влияет на выводы по делу, поскольку противоречивых обстоятельств, требующих такого подтверждения, в ходе рассмотрения не установлено.

В итоге суд пришел к выводу, что наличие в действиях истца состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП, подтверждается материалами дела, нарушений прав истца при рассмотрении административного дела не установлено, а потому ответчиком доказана правомерность вынесения обжалуемого постановления и иск удовлетворению не подлежит.

