У Мін’юсті пояснили, як отримати інформацію про зареєстровані речові права на нерухоме майно

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, як перевірити, хто є власником нерухомості або чи є обтяження.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» усі дані зберігаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно — єдиній державній інформаційній системі.

Що важливо знати:

- Інформація з Реєстру є відкритою, загальнодоступною та платною.

- Вона включає не лише актуальні дані, а й архівну інформацію (наприклад, з реєстрів прав власності, іпотек, заборон відчуження), крім випадків коли державна реєстрація проводилася підприємствами бюро технічної інвентаризації виключно на паперових носіях (орієнтовно до 2002-2003 років).

Як отримати інформацію:

В електронній формі — через Портал Дія.

У паперовій формі — через:

- державного реєстратора;

- ЦНАП;

- нотаріуса.

Важливо: електронна та паперова інформація мають однакову юридичну силу.

Яку інформацію можна отримати:

- про об’єкт нерухомості;

- про власника або іншого правоволодільця, користувача;

- про обтяження (іпотеки, арешти тощо);

- за бажанням — повну історію змін (у хронологічному порядку).

Інформація з Реєстру надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Пошук здійснюється:

- за об’єктом нерухомості (наприклад за адресою чи кадастровим номером);

- або за суб’єктом права (наприклад за ПІБ чи РНОКПП).

Вартість (станом на 2026 рік):

- 80 грн — паперова форма;

- 40 грн — електронна форма.

Якщо інформація відсутня — збір не повертається.

Крім того, якщо особа бажає отримати інформацію в цілому щодо суб’єкта права плата справляється за кожні 25 сторінок інформації.

Також власник може дізнатись, хто саме отримував інформацію про його майно (за окремою заявою та виключно в паперовій формі).

Для визначеного кола осіб (суди, правоохоронні органи, адвокати, нотаріуси тощо) передбачено отримання безпосереднього доступу до Реєстру з метою реалізації їхніх повноважень.

Отримання цієї інформації має спеціальну процедуру, тому на нього не поширюється законодавство про доступ до публічної інформації.

Додатково у Мін’юсті зазначають, що на підставі Закону 4576 від 21.08.2025 було тимчасово обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, тому станом на сьогодні відсутня технічна можливість отримати інформацію з ДРРП в електронній формі через Портал Дія.

