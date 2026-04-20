Працював за їжу і цигарки — на Львівщині підприємець 23 роки тримав знайомого у трудовому рабстві

Чоловік роками виконував важку фізичну працю, отримуючи лише їжу та місце для ночівлі.

На Львівщині у місті Городок правоохоронці викрили випадок тривалої трудової експлуатації: чоловік понад два десятиліття працював без оплати, документів і можливості самостійно залишити місце роботи.

Офіс Генпрокурора вказує, що місцевому підприємцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

За даними слідства, у 2002 році до підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові з роботою та житлом. Чоловік, якому на той момент було 47 років, мав проблеми з алкоголем. Підозрюваний запропонував йому роботу по господарству з оплатою та проживанням, однак згодом ці умови фактично не виконувалися.

Спершу чоловік міг вільно пересуватися і відвідувати родичів, проте з часом таку можливість обмежили. За виконану роботу він не отримував грошової винагороди — лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання.

Потерпілий виконував різні види фізичної праці: допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город. У теплий період його відвозили на господарство підприємця, де він охороняв територію та доглядав за тваринами.

Умови проживання були неналежними. Чоловік мешкав у господарській будівлі без опалення, водопостачання та належних санітарних умов. На території господарства — у металевому контейнері без вікон, електрики й води. Він не мав змінного одягу та постільної білизни, а його паспорт, за версією слідства, забрав роботодавець.

Скарги на стан здоров’я ігнорувалися. За даними правоохоронців, у разі невдоволення роботою підозрюваний застосовував фізичну силу, принижував і ображав потерпілого.

У таких умовах чоловік перебував 23 роки. Його звільнили у вересні 2025 року після того, як працівники міграційної поліції отримали інформацію про можливу експлуатацію.

Наразі потерпілому 71 рік. Медики зафіксували у нього хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів. Судово-психіатрична експертиза встановила погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації. Чоловік перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та догляд.

