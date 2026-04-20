Работал за еду и сигареты — на Львовщине предприниматель 23 года держал знакомого в трудовом рабстве

На Львовщине в городе Городок правоохранители выявили случай длительной трудовой эксплуатации: мужчина более двух десятилетий работал без оплаты, документов и возможности самостоятельно покинуть место работы.

Офис Генпрокурора указывает, что местному предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

По данным следствия, в 2002 году к предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь ее брату с работой и жильем. Мужчине, которому на тот момент было 47 лет, имел проблемы с алкоголем. Подозреваемый предложил ему работу по хозяйству с оплатой и проживанием, однако впоследствии эти условия фактически не выполнялись.

Сначала мужчина мог свободно передвигаться и посещать родственников, однако со временем такую возможность ограничили. За выполненную работу он не получал денежного вознаграждения — только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания.

Потерпевший выполнял различные виды физического труда: помогал в строительстве, рубил дрова, косил траву, обрабатывал огород. В теплый период его отвозили на хозяйство предпринимателя, где он охранял территорию и ухаживал за животными.

Условия проживания были ненадлежащими. Мужчина проживал в хозяйственной постройке без отопления, водоснабжения и надлежащих санитарных условий. На территории хозяйства — в металлическом контейнере без окон, электричества и воды. Он не имел сменной одежды и постельного белья, а его паспорт, по версии следствия, забрал работодатель.

Жалобы на состояние здоровья игнорировались. По данным правоохранителей, в случае недовольства работой подозреваемый применял физическую силу, унижал и оскорблял потерпевшего.

В таких условиях мужчина находился 23 года. Его освободили в сентябре 2025 года после того, как сотрудники миграционной полиции получили информацию о возможной эксплуатации.

В настоящее время потерпевшему 71 год. Медики зафиксировали у него хронические заболевания, травмы рук и отсутствие зубов. Судебно-психиатрическая экспертиза установила ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации. Мужчина находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимую помощь и уход.