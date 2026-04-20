Втратили посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит
Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.
Які документи потрібні для відновлення посвідчення водія?
▪️ документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ)
▪️ витяг про місце реєстрації
▪️ реєстраційний номер облікової картки платника податків
▪️ медична довідка (на час воєнного стану не є обов'язковою)
Як відновити посвідчення після втрати?
Офлайн – у сервісному центрі МВС:
- звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС
- подати необхідні документи
- зробити фото на місці
- отримати нове посвідчення водія
Онлайн – через електронні сервіси:
- авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія
- подати заявку на відновлення посвідчення
- обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням)
«У разі втрати посвідчення водія не потрібно повторно складати іспити. Достатньо звернутися до сервісного центру МВС та відновити документ за вищевказаною процедурою. Водночас після відновлення посвідчення змінюють строк його дії: новий документ видають терміном на 30 років від дати оформлення», - додали у МВС.
