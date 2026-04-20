Втратили посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит

17:14, 20 квітня 2026
Українцям пояснили, які документи потрібні для відновлення посвідчення водія.
Втратили посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит
Фото: УНІАН
Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.

Які документи потрібні для відновлення посвідчення водія?

▪️ документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ)

▪️ витяг про місце реєстрації

▪️ реєстраційний номер облікової картки платника податків

▪️ медична довідка (на час воєнного стану не є обов'язковою)

Як відновити посвідчення після втрати?

Офлайн – у сервісному центрі МВС:

- звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС

- подати необхідні документи

- зробити фото на місці

- отримати нове посвідчення водія

Онлайн – через електронні сервіси:

- авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія

- подати заявку на відновлення посвідчення

- обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням)

«У разі втрати посвідчення водія не потрібно повторно складати іспити. Достатньо звернутися до сервісного центру МВС та відновити документ за вищевказаною процедурою. Водночас після відновлення посвідчення змінюють строк його дії: новий документ видають терміном на 30 років від дати оформлення», - додали у МВС.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

