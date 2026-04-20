Втратили посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит

Українцям пояснили, які документи потрібні для відновлення посвідчення водія.

Фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ України пояснило, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.

Які документи потрібні для відновлення посвідчення водія?

▪️ документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ)

▪️ витяг про місце реєстрації

▪️ реєстраційний номер облікової картки платника податків

▪️ медична довідка (на час воєнного стану не є обов'язковою)

Як відновити посвідчення після втрати?

Офлайн – у сервісному центрі МВС:

- звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС

- подати необхідні документи

- зробити фото на місці

- отримати нове посвідчення водія

Онлайн – через електронні сервіси:

- авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія

- подати заявку на відновлення посвідчення

- обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням)

«У разі втрати посвідчення водія не потрібно повторно складати іспити. Достатньо звернутися до сервісного центру МВС та відновити документ за вищевказаною процедурою. Водночас після відновлення посвідчення змінюють строк його дії: новий документ видають терміном на 30 років від дати оформлення», - додали у МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.