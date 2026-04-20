Потеряли водительское удостоверение: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен
Министерство внутренних дел Украины объяснило, что необходимо для повторного получения водительского удостоверения после его утраты.
Какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения?
▪️ документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ)
▪️ справка о месте регистрации
▪️ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
▪️ медицинская справка (на время военного положения не является обязательной)
Как восстановить удостоверение после утраты?
Офлайн — в сервисном центре МВД:
обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД
подать необходимые документы
сделать фото на месте
получить новое водительское удостоверение
Онлайн — через электронные сервисы:
авторизоваться в Кабинете водителя или через приложение Дія
подать заявку на восстановление удостоверения
выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой)
«В случае утраты водительского удостоверения не нужно повторно сдавать экзамены. Достаточно обратиться в сервисный центр МВД и восстановить документ по вышеуказанной процедуре. При этом после восстановления удостоверения изменяется срок его действия: новый документ выдают сроком на 30 лет с даты оформления», — добавили в МВД.
