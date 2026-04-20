Потеряли водительское удостоверение: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен

17:14, 20 апреля 2026
Украинцам объяснили, какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения.
Министерство внутренних дел Украины объяснило, что необходимо для повторного получения водительского удостоверения после его утраты.

Какие документы нужны для восстановления водительского удостоверения?

▪️ документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ)

▪️ справка о месте регистрации

▪️ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

▪️ медицинская справка (на время военного положения не является обязательной)

Как восстановить удостоверение после утраты?

Офлайн — в сервисном центре МВД:

обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД

подать необходимые документы

сделать фото на месте

получить новое водительское удостоверение

Онлайн — через электронные сервисы:

авторизоваться в Кабинете водителя или через приложение Дія

подать заявку на восстановление удостоверения

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой)

«В случае утраты водительского удостоверения не нужно повторно сдавать экзамены. Достаточно обратиться в сервисный центр МВД и восстановить документ по вышеуказанной процедуре. При этом после восстановления удостоверения изменяется срок его действия: новый документ выдают сроком на 30 лет с даты оформления», — добавили в МВД.

