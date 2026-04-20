Мар’яна Головчака обрано головою Рівненського міського суду Рівненської області

Рішення ухвалили за результатами таємного голосування під час зборів суддів, повноваження триватимуть три роки.

У понеділок, 20 квітня, відбулися збори суддів Рівненського міського суду Рівненської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Рівненського міського суду Рівненської області - Головчака Мар’яна Михайловича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

