Мар’яна Головчака обрано головою Рівненського міського суду Рівненської області

17:32, 20 квітня 2026
Рішення ухвалили за результатами таємного голосування під час зборів суддів, повноваження триватимуть три роки.
Фото: rvm.rv.court.gov.ua
У понеділок, 20 квітня, відбулися збори суддів Рівненського міського суду Рівненської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Рівненського міського суду Рівненської області - Головчака Мар’яна Михайловича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

