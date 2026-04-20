  1. В Україні

В Україні тестують використання штучного інтелекту для аналізу урядових рішень

13:58, 20 квітня 2026
В Україні ШІ оцінює вплив урядових рішень на громадян та бізнес.
В Україні тестують використання штучного інтелекту для аналізу урядових рішень
В Україні розглядають можливість розширення застосування штучного інтелекту для аналізу урядових актів та законопроєктів, зокрема оцінки їхнього впливу на громадян, бізнес та економіку. Про це розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, наразі штучний інтелект уже використовується в експериментальному режимі для аналізу рішень уряду та формування узагальнених висновків щодо їх можливих наслідків.

«Є працюючий концепт подібної штуки в уряді. Штучний інтелект дає мені звіт, кому який акт дасть який ефект. Тобто штучний інтелект робить табличку по кожному рішенню уряду. Він каже, хто з нього виграє. Вплив на громадян, бізнес. Нейтрально, позитивно, може бути негативно. Він аналізує акт, який уряд приймає, і каже: "Для громадян це буде негативно, але для бізнесу буде позитивно"», — зазначив Борняков у інтерв’ю Апострофу.

Водночас він наголосив, що ці інструменти перебувають на етапі тестування і не можуть розглядатися як остаточне джерело аналітичних висновків.

Окремо міністр зауважив, що уряд зацікавлений у впровадженні більш оперативної аналітики державних даних.

«У прем'єр-міністра є в цілому бажання бачити більше актуальних цифр, бо в нас взагалі не було такої культури, що дані мають бути зараз і достовірними. Тобто ти робиш якийсь лист, лист обробляється, через два тижні приходить статистика, яка вже нікому не потрібна», — додав він.

У перспективі, як зазначає Борняков, може бути створена система автоматичних аналітичних брифів для керівництва уряду і ВРУ щодо кожного законопроєкту та урядового рішення з оцінкою можливих наслідків його ухвалення.

