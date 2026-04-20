В Украине тестируют использование искусственного интеллекта для анализа правительственных решений

13:58, 20 апреля 2026
В Украине ИИ оценивает влияние правительственных решений на граждан и бизнес.
В Украине рассматривают возможность расширения применения искусственного интеллекта для анализа правительственных актов и законопроектов, в частности оценки их влияния на граждан, бизнес и экономику. Об этом рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, сейчас искусственный интеллект уже используется в экспериментальном режиме для анализа решений правительства и формирования обобщенных выводов относительно их возможных последствий.

«Есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет, кому какой акт даст какой эффект. То есть искусственный интеллект делает таблицу по каждому решению правительства. Он говорит, кто из него выиграет. Влияние на граждан, бизнес. Нейтрально, позитивно, может быть негативно. Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно"», — отметил Борняков в интервью «Апострофу».

В то же время он подчеркнул, что эти инструменты находятся на этапе тестирования и не могут рассматриваться как окончательный источник аналитических выводов.

Отдельно министр отметил, что правительство заинтересовано во внедрении более оперативной аналитики государственных данных.

«У премьер-министра есть в целом желание видеть больше актуальных цифр, потому что у нас вообще не было такой культуры, что данные должны быть сейчас и достоверными. То есть ты пишешь какое-то письмо, оно обрабатывается, через две недели приходит статистика, которая уже никому не нужна», — добавил он.

В перспективе, как отмечает Борняков, может быть создана система автоматических аналитических брифов для руководства правительства и ВРУ по каждому законопроекту и правительственному решению с оценкой возможных последствий его принятия.

Верховная Рада Украины законопроект правительство Кабинет Министров Украины постановление искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

Уголовная ответственность полицейских за бездействие: анализ судебной практики и кадровых рисков 2026 года

Где заканчивается право на тактический отступление и начинается уголовное бездействие.

