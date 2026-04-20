В Украине тестируют использование искусственного интеллекта для анализа правительственных решений

В Украине ИИ оценивает влияние правительственных решений на граждан и бизнес.

В Украине рассматривают возможность расширения применения искусственного интеллекта для анализа правительственных актов и законопроектов, в частности оценки их влияния на граждан, бизнес и экономику. Об этом рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, сейчас искусственный интеллект уже используется в экспериментальном режиме для анализа решений правительства и формирования обобщенных выводов относительно их возможных последствий.

«Есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет, кому какой акт даст какой эффект. То есть искусственный интеллект делает таблицу по каждому решению правительства. Он говорит, кто из него выиграет. Влияние на граждан, бизнес. Нейтрально, позитивно, может быть негативно. Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно"», — отметил Борняков в интервью «Апострофу».

В то же время он подчеркнул, что эти инструменты находятся на этапе тестирования и не могут рассматриваться как окончательный источник аналитических выводов.

Отдельно министр отметил, что правительство заинтересовано во внедрении более оперативной аналитики государственных данных.

«У премьер-министра есть в целом желание видеть больше актуальных цифр, потому что у нас вообще не было такой культуры, что данные должны быть сейчас и достоверными. То есть ты пишешь какое-то письмо, оно обрабатывается, через две недели приходит статистика, которая уже никому не нужна», — добавил он.

В перспективе, как отмечает Борняков, может быть создана система автоматических аналитических брифов для руководства правительства и ВРУ по каждому законопроекту и правительственному решению с оценкой возможных последствий его принятия.

