В Україні розглядають скорочення держапарату через цифровізацію та впровадження ШІ-агентів — Мінцифри

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні цифровізація державних послуг та розвиток штучного інтелекту можуть у перспективі зменшити кількість посад у держсекторі, однак основний акцент робиться на зручності для громадян. Про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо впливу електронної держави на роботу посадовців, він зазначив, що повне скорочення не є метою, але оптимізація державного апарату — неминуча.

За словами Борнякова, головний пріоритет — створення системи, за якої громадянин не повинен розбиратися в структурі державних органів, їх підпорядкуванні чи внутрішніх процедурах.

«Людина має просто сказати, що їй потрібно, і отримати майже миттєвий результат. Це наш перший пріоритет», — зазначив він.

Другим пріоритетом він назвав скорочення державних витрат, однак не через звільнення працівників, а через те, що видатки скорочуються за рахунок того, що знижуються транзакційні витрати.

Міністр навів приклад складності отримання послуг, через яку громадяни часто змушені звертатися до посередників.

«У мене давно вже неодноразово було так, що я хотів якусь послугу отримати, а потім я розумів, що не можу розібратися. Я йду до юриста і кажу: "Допоможи". Він же бере гроші за це. Є інші випадки, коли спеціально так робиться: якісь “рішали” допомагають. А це тому, що це складно побудувано. Ти маєш розібратися, пройти 10 інстанцій у незрозумілому порядку, а є люди, які за якусь суму тобі все це допомагають робити. Ми від цього хочемо йти в першу чергу», — зазначив Борняков в інтерв’ю Апострофу.

Він наголосив, що в перспективі частину функцій можуть виконувати ШІ-агенти, які спочатку працюватимуть під контролем людини, а далі уже можна буде говорити про якесь скорочення.

«Треба дійсно замінювати складні функції там, де можна, такими ШІ-агентами, які будуть здійснювати цю роботу, а людина деякий час буде дивитися, перевіряти. Коли це вже стане на потік, буде майже 100% вірогідність того, що вони не помиляються, тоді можна говорити про якесь скорочення», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.