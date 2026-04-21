В Украине рассматривают сокращение госаппарата через цифровизацию и внедрение ИИ-агентов — Минцифры

07:18, 21 апреля 2026
Александр Борняков подчеркнул, что в перспективе часть функций могут выполнять ИИ-агенты, которые сначала будут работать под контролем человека, а затем можно будет говорить о возможном сокращении персонала.
В Украине цифровизация государственных услуг и развитие искусственного интеллекта могут в перспективе уменьшить количество должностей в госсекторе, однако основной акцент делается на удобстве для граждан. Об этом заявил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии электронного государства на работу чиновников, он отметил, что полное сокращение не является целью, но оптимизация государственного аппарата — неизбежна.

По словам Борнякова, главный приоритет — создание системы, при которой гражданин не должен разбираться в структуре государственных органов, их подчиненности или внутренних процедурах.

«Человек должен просто сказать, что ему нужно, и получить почти мгновенный результат. Это наш первый приоритет», — отметил он.

Вторым приоритетом он назвал сокращение государственных расходов, однако не за счет увольнения сотрудников, а за счет снижения транзакционных издержек.

Министр привел пример сложности получения услуг, из-за которой граждане часто вынуждены обращаться к посредникам.

«У меня давно уже неоднократно было так, что я хотел получить какую-то услугу, а потом понимал, что не могу разобраться. Я иду к юристу и говорю: “Помоги”. Он берет деньги за это. Есть и другие случаи, когда это делается специально: какие-то “решалы” помогают. А это потому, что все сложно построено. Нужно разобраться, пройти 10 инстанций в непонятном порядке, и есть люди, которые за определенную сумму помогают это делать. Мы от этого хотим уходить в первую очередь», — отметил Борняков в интервью «Апострофу».

Он подчеркнул, что в перспективе часть функций могут выполнять ИИ-агенты, которые сначала будут работать под контролем человека, а затем можно будет говорить о возможном сокращении персонала.

«Нужно действительно заменять сложные функции там, где это возможно, такими ИИ-агентами, которые будут выполнять эту работу, а человек некоторое время будет смотреть и проверять. Когда это станет массовым процессом и появится почти 100% уверенность в том, что они не ошибаются, тогда можно говорить о каком-то сокращении», — добавил он.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

