  В Україні

Отримуєте погрози в месенджерах і соцмережах: як діяти і куди звертатися

23:30, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коли онлайн-погрози стають правопорушенням і які кроки варто зробити потерпілим.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску — від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Мін’юсті пояснили, як закон трактує такі дії і як діяти у разі їх виникнення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як працює примус онлайн

З розвитком цифрових технологій з’явилися нові форми впливу на людину. Найпоширеніші з них — погрози насильством у повідомленнях, шантаж через розголошення конфіденційної інформації або персональних даних, а також систематичний тиск, спрямований на те, щоб змусити людину діяти певним чином.

Що каже закон

Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням.

Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства.

Як оцінюють ситуацію

Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності.

Що робити у разі погроз

Українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед варто зберегти всі електронні докази — повідомлення, скриншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів.

У Міністерстві юстиції наголошують: цифровий простір не є «поза законом». Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі, а будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]