  1. В Украине

Получаете угрозы в мессенджерах и соцсетях: как действовать и куда обращаться

23:30, 20 апреля 2026
Когда онлайн-угрозы становятся правонарушением и какие шаги следует предпринять пострадавшим.
Социальные сети и мессенджеры все чаще становятся инструментом психологического давления — от прямых угроз до шантажа через личные данные. В Минюсте пояснили, как закон трактует такие действия и как действовать в случае их возникновения.

Как работает принуждение онлайн

С развитием цифровых технологий появились новые формы воздействия на человека. Наиболее распространенные из них — угрозы насилием в сообщениях, шантаж путем разглашения конфиденциальной информации или персональных данных, а также систематическое давление, направленное на то, чтобы заставить человека действовать определенным образом.

Что говорит закон

Согласно статье 40 Уголовного кодекса Украины, если человек действовал под влиянием физического или психического принуждения и не мог контролировать свои действия, такое деяние не считается уголовным правонарушением.

В то же время это не означает безнаказанность для тех, кто оказывает давление. Лица, которые прибегают к шантажу или угрозам, могут нести уголовную ответственность по другим нормам законодательства.

Как оценивают ситуацию

Правоохранительные органы учитывают интенсивность давления, обстоятельства дела и способность человека противостоять воздействию. Если доказано, что лицо не могло руководить своими действиями, его могут освободить от ответственности.

Что делать в случае угроз

Украинцам советуют не игнорировать такие случаи. Прежде всего стоит сохранить все электронные доказательства — сообщения, скриншоты или переписку. Также рекомендуется ограничить контакт с нарушителем и обратиться в правоохранительные органы.

В Министерстве юстиции подчеркивают: цифровое пространство не является «вне закона». Права человека одинаково защищены как в реальной жизни, так и в онлайн-среде, а любые формы давления или шантажа могут иметь юридические последствия.

минюст Министерство юстиции Украины

