  1. В Україні

Звільнення за власним бажанням: чи можуть не погодити бажану дату

15:53, 21 квітня 2026
Роботодавець може відмовити у звільненні в зазначений працівником строк лише у випадках його залучення до суспільно корисних робіт або роботи на об’єктах критичної інфраструктури.
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у той строк, який вказує працівник у своїй заяві. Це правило діє у випадках, коли звільнення за власним бажанням пов’язане з неможливістю продовжувати роботу (перелік таких причин наведено у самій статті).

Також стаття 4 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлює, що якщо підприємство знаходиться в зоні бойових дій і існує загроза життю або здоров’ю працівника, він має право звільнитися за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві.

Якщо роботодавець відмовляється прийняти заяву або звільнити працівника, це вважається порушенням трудового законодавства. У такій ситуації рекомендується:

  • надіслати заяву поштою рекомендованим листом із описом вкладення;
  • відправити скановану копію заяви електронною поштою або через месенджер, якщо це допускається трудовим договором;
  • звернутися до Державної служби України з питань праці.

Водночас роботодавець має право не погодитися на звільнення у зазначений працівником строк лише у випадках, коли працівник залучений до виконання суспільно корисних робіт або працює на об’єктах критичної інфраструктури.

