  1. В Украине

Увольнение по собственному желанию: могут ли не согласовать желаемую дату

15:53, 21 апреля 2026
Работодатель может отказать в увольнении в указанный работником срок только в случаях его привлечения к общественно полезным работам или работе на объектах критической инфраструктуры.
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником в его заявлении. Это правило действует в случаях, когда увольнение по собственному желанию связано с невозможностью продолжать работу (перечень таких причин приведён в самой статье).

Также статья 4 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» устанавливает, что если предприятие находится в зоне боевых действий и существует угроза жизни или здоровью работника, он имеет право уволиться по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении.

Если работодатель отказывается принять заявление или уволить работника, это считается нарушением трудового законодательства. В такой ситуации рекомендуется:

направить заявление по почте заказным письмом с описью вложения;

отправить сканированную копию заявления по электронной почте или через мессенджер, если это допускается трудовым договором;

обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.

В то же время работодатель имеет право не согласиться на увольнение в указанный работником срок только в случаях, когда работник привлечён к выполнению общественно полезных работ или работает на объектах критической инфраструктуры.

