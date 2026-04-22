Якою буде погода у Києві 22–24 квітня: заморозки і хмарність

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 23–24 квітня через наближення циклону, який може принести похолодання та мокрий сніг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Синоптики попереджають про заморозки та хмарну погоду на Київщині 22 квітня. Водночас у найближчі дні очікується наближення циклону, який може принести мокрий сніг.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

У області вночі можливі заморозки до -3°C. Вдень температура становитиме +8…+13°C. У Києві вночі очікується +1…+3°C, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до -2°C. Вдень повітря прогріється до +10…+12°C.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 23–24 квітня у столиці очікується погіршення погодних умов: циклон і атмосферні фронти принесуть холодну та вологу погоду. У разі зниження температури можливий мокрий сніг.

На погодному порталі Sinoptik зазначають, що попри ясний ранок 22 квітня, вдень і ввечері у Києві буде похмуро. Істотних опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від +3°C вночі до +12°C вдень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.