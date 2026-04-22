  1. В Україні

Якою буде погода у Києві 22–24 квітня: заморозки і хмарність

09:17, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 23–24 квітня через наближення циклону, який може принести похолодання та мокрий сніг.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Синоптики попереджають про заморозки та хмарну погоду на Київщині 22 квітня. Водночас у найближчі дні очікується наближення циклону, який може принести мокрий сніг.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

У області вночі можливі заморозки до -3°C. Вдень температура становитиме +8…+13°C. У Києві вночі очікується +1…+3°C, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до -2°C. Вдень повітря прогріється до +10…+12°C.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 23–24 квітня у столиці очікується погіршення погодних умов: циклон і атмосферні фронти принесуть холодну та вологу погоду. У разі зниження температури можливий мокрий сніг.

На погодному порталі Sinoptik зазначають, що попри ясний ранок 22 квітня, вдень і ввечері у Києві буде похмуро. Істотних опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від +3°C вночі до +12°C вдень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ прогноз погоди погода

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]