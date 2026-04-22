Какая будет погода в Киеве 22–24 апреля: заморозки и облачность

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 23-24 апреля из-за приближающегося циклона, который может принести похолодание и мокрый снег.

Синоптики предупреждают о заморозках и облачной погоде в Киевской области 22 апреля. В ближайшие дни ожидается приближение циклона, который может принести мокрый снег.

В Украинском гидрометцентре прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В области ночью возможны заморозки до -3°C. Днем температура будет +8…+13°C. В Киеве ночью ожидается +1...+3°C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до -2°C. Днем воздух прогреется до +10…+12°C.

По прогнозу синоптики Натальи Диденко, 23-24 апреля в столице ожидается ухудшение погодных условий: циклон и атмосферные фронты принесут холодную и влажную погоду. В случае понижения температуры возможен мокрый снег.

На погодном портале Sinoptik отмечают, что, несмотря на ясное утро 22 апреля, днем ​​и вечером в Киеве будет пасмурно. Существенные осадки не прогнозируют. Температура будет колебаться от +3°C ночью до +12°C днем.

