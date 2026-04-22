Верховний Суд визнав недійсним продаж газового родовища за 630 тисяч гривень

17:30, 22 квітня 2026
Прокуратура через Верховний Суд домоглася скасування продажу газового родовища.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав недійсними результати продажу спецдозволу на користування Приазовським газовим родовищем, а також договір його купівлі-продажу. Рішення ухвалено 14 квітня 2026 року за результатами розгляду касаційної скарги прокурорів. Про це повідомили в ОГП. 

Йдеться про родовище із розвіданими запасами газу понад 2,2 млрд кубометрів, вартість яких оцінюється приблизно у 7,8 млрд грн. Попри це, право на користування надрами було продано за 630 тис. грн.

Як встановив Суд, торги відбулися з істотними порушеннями законодавства. Зокрема, спецдозвіл було реалізовано без обов’язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Аукціон проходив у форматі «голландських торгів» зі зниженням ціни, внаслідок чого вартість лота зменшилася у 39 разів від стартової.

Участь у торгах взяла лише одна компанія, що фактично виключило конкуренцію. За таких умов вона отримала право на видобуток газу за значно заниженою ціною.

Суд підтримав позицію Спеціалізованої екологічної прокуратури, яка доводила, що передача родовища відбулася з грубими порушеннями та всупереч інтересам держави. У результаті рішенням касаційної інстанції скасовано результати аукціону, визнано недійсним спецдозвіл і відповідний договір.

