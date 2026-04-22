Верховный Суд признал недействительной продажу газового месторождения за 630 тысяч гривен

Прокуратура через Верховный Суд добилась отмены продаж газового месторождения.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда признал недействительными результаты продаж спецразрешения на пользование Приазовским газовым месторождением, а также договор его купли-продажи. Решение было принято 14 апреля 2026 года по результатам рассмотрения кассационной жалобы прокуроров. Об этом сообщили в ОГП.

Речь идет о месторождении с разведанными запасами газа более 2,2 млрд. кубометров, стоимость которых оценивается примерно в 7,8 млрд. грн. Несмотря на это, право на использование недр было продано за 630 тыс. грн.

Как установил Суд, торги прошли с существенными нарушениями законодательства. В частности, спецразрешение было реализовано без обязательного согласования с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Аукцион проходил в формате «голландских торгов» с понижением цены, в результате чего стоимость лота уменьшилась в 39 раз от стартовой.

Участие в торгах приняла только одна компания, фактически исключившая конкуренцию. В таких условиях она получила право на добычу газа по значительно заниженной цене.

Суд поддержал позицию Специализированной экологической прокуратуры, доказывавшую, что передача месторождения состоялась с грубыми нарушениями и вопреки интересам государства. В результате решением кассационной инстанции отменены результаты аукциона, признаны недействительным спецразрешение и соответствующий договор.

