Шлюб за кордоном – чи визнається він в Україні та як правильно оформити документи

Українське законодавство визначає умови, за яких шлюб, укладений в іншій країні, має юридичну силу в Україні, а також пояснює порядок його підтвердження та використання.

Світова практика укладення шлюбу відрізняється між країнами: різні правові норми, процедури та вимоги. Те, що є законним за кордоном, не завжди автоматично використовується в Україні без додаткових процедур. Після одруження за межами держави у подружжя, яке планує жити або оформлювати правові відносини в Україні, виникає питання визнання такого шлюбу, пояснення надали в Мін’юсті.

Чи визнається шлюб, укладений за кордоном

Згідно із законодавством, шлюб, укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, визнається дійсним в Україні, якщо щодо громадянина України дотримано вимоги Сімейного кодексу щодо підстав недійсності шлюбу.

Також в Україні визнаються шлюби між іноземцями, між іноземцем і особою без громадянства, а також між особами без громадянства, якщо вони оформлені відповідно до законодавства іноземної держави.

Правова основа визнання шлюбу

Відповідно до статті 58 Закону України «Про міжнародне приватне право», шлюб між громадянами України або за участю громадянина України, укладений за кордоном, є чинним в Україні за умови відповідності вимогам Сімейного кодексу щодо недійсності шлюбу.

Стаття 38 Сімейного кодексу України визначає підстави, за яких шлюб може бути визнаний недійсним. Вони пов’язані з порушенням норм статей 22, 24–26 цього Кодексу.

Основні вимоги Сімейного кодексу

Поняття шлюбу

Шлюб визначається як сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Шлюбний вік

Шлюб дозволено укладати з 18 років як для чоловіків, так і для жінок.

Добровільність

Шлюб ґрунтується на вільній згоді обох сторін. Примушування до шлюбу заборонене.

Одношлюбність

Особа може перебувати лише в одному чинному шлюбі. Повторний шлюб можливий лише після припинення попереднього.

Державна реєстрація

Шлюб реєструється органом ДРАЦС. Подання заяви та присутність обох наречених є обов’язковими, а реєстрація через представника не допускається.

Заборони на шлюб

Не можуть одружуватися між собою, зокрема:

родичі прямої лінії споріднення;

рідні, неповнорідні та повнорідні брат і сестра;

двоюрідні родичі та інші близькі родичі визначених категорій;

усиновлювач і усиновлена дитина (за винятком випадків скасування усиновлення або окремих рішень суду).

Як визнати іноземний шлюб в Україні

Легалізація документа

Документи про шлюб, видані за кордоном, визнаються в Україні лише після легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Це може бути:

апостиль;

консульська легалізація.

У деяких країнах (зокрема Естонія, Польща, Литва, Латвія) легалізація не потрібна через міжнародні угоди з Україною.

Переклад документів

Іноземні документи обов’язково подаються разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

Реєстрація шлюбу через консульства України

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть зареєструвати шлюб відповідно до українського законодавства через дипломатичні представництва або консульські установи.

Такі установи здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану та працюють із використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, зокрема в умовах воєнного стану.

Реєстрація шлюбу онлайн

В Україні також діє експериментальний проєкт «Шлюб онлайн» через портал «Дія». Процедура передбачає подання заяви в електронній формі та проведення церемонії у форматі відеоконференції без особистої присутності в ДРАЦС.

Послуга доступна для громадян України віком від 18 років, які мають паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після реєстрації свідоцтво про шлюб надсилається поштою в межах України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.

Таким чином, шлюб, укладений за кордоном, може бути чинним в Україні, але потребує дотримання вимог законодавства щодо форми, легалізації та підтвердження документів. Українське право також передбачає альтернативні способи реєстрації шлюбу — через консульства або онлайн-сервіси.

