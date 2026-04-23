Брак, заключённый за рубежом – признаётся ли он в Украине и как правильно оформить документы

Украинское законодательство определяет условия, при которых брак, заключённый в другой стране, имеет юридическую силу в Украине, а также объясняет порядок его подтверждения и использования.

Мировая практика заключения брака различается в разных странах: существуют разные правовые нормы, процедуры и требования. То, что является законным за рубежом, не всегда автоматически применяется в Украине без дополнительных процедур. После вступления в брак за пределами страны у супругов, планирующих жить или оформлять правовые отношения в Украине, возникает вопрос о признании такого брака, пояснения предоставили в Минюсте.

Признается ли брак, заключенный за рубежом

Согласно законодательству, брак, заключенный за пределами Украины в соответствии с правом иностранного государства, признается действительным в Украине, если в отношении гражданина Украины соблюдены требования Семейного кодекса относительно оснований недействительности брака.

Также в Украине признаются браки между иностранцами, между иностранцем и лицом без гражданства, а также между лицами без гражданства, если они оформлены в соответствии с законодательством иностранного государства.

Правовая основа признания брака

В соответствии со статьей 58 Закона Украины «О международном частном праве», брак между гражданами Украины или с участием гражданина Украины, заключенный за рубежом, является действительным в Украине при условии соответствия требованиям Семейного кодекса относительно недействительности брака.

Статья 38 Семейного кодекса Украины определяет основания, по которым брак может быть признан недействительным. Они связаны с нарушением норм статей 22, 24–26 настоящего Кодекса.

Основные требования Семейного кодекса

Понятие брака

Брак определяется как семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Брачный возраст

Брак разрешается заключать с 18 лет как для мужчин, так и для женщин.

Добровольность

Брак основывается на свободном согласии обеих сторон. Принуждение к браку запрещено.

Однобрачие

Лицо может находиться только в одном действующем браке. Повторный брак возможен только после прекращения предыдущего.

Государственная регистрация

Брак регистрируется органом ГРАГС. Подача заявления и присутствие обоих жениха и невесты являются обязательными, а регистрация через представителя не допускается.

Запреты на брак

Не могут вступать в брак между собой, в частности:

родственники по прямой линии;

родные, неполнородные и полнородные брат и сестра;

двоюродные родственники и другие близкие родственники определенных категорий;

усыновитель и усыновленный ребенок (за исключением случаев отмены усыновления или отдельных решений суда).

Как признать иностранный брак в Украине

Легализация документа

Документы о браке, выданные за рубежом, признаются в Украине только после легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Это может быть:

апостиль;

консульская легализация.

В некоторых странах (в частности, Эстония, Польша, Литва, Латвия) легализация не требуется в связи с международными соглашениями с Украиной.

Перевод документов

Иностранные документы обязательно подаются вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке.

Регистрация брака через консульства Украины

Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут зарегистрировать брак в соответствии с украинским законодательством через дипломатические представительства или консульские учреждения.

Такие учреждения осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния и работают с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в частности в условиях военного положения.

Регистрация брака онлайн

В Украине также действует экспериментальный проект «Брак онлайн» через портал «Дія». Процедура предусматривает подачу заявления в электронной форме и проведение церемонии в формате видеоконференции без личного присутствия в ДРАЦС.

Услуга доступна для граждан Украины в возрасте от 18 лет, имеющих паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

После регистрации свидетельство о браке отправляется по почте в пределах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Таким образом, брак, заключенный за рубежом, может быть действительным в Украине, но требует соблюдения требований законодательства относительно формы, легализации и подтверждения документов. Украинское право также предусматривает альтернативные способы регистрации брака — через консульства или онлайн-сервисы.

