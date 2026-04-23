В Україні можуть оновити правила обігу спирту, вина і тютюну

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про зміни до Податкового кодексу та регулювання обігу спирту, алкоголю і тютюну для узгодження з профільним законом у сфері виноградарства і виноробства.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на узгодження податкового та галузевого законодавства у сфері обігу алкоголю, тютюнових виробів і продукції виноградарства.

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 15187.

Документ передбачає приведення норм чинного законодавства — зокрема профільного закону про державне регулювання виробництва і обігу відповідної продукції та Податкового кодексу України — у відповідність до положень Закону № 3928-IX «Про виноград, вино та продукти виноградарства».

Закон № 3928-IX регулює суспільні відносини у сфері виноградарства та виноробства, включно з питаннями виробництва, переробки та реалізації продукції, її маркування і представлення на ринку, а також обігу, транспортування та простежуваності винограду, продуктів виноградарства і ароматизованих винних продуктів, у тому числі із зареєстрованими географічними зазначеннями.

Крім того, йдеться про врегулювання процедур ввезення на митну територію України та вивезення з неї винограду, продуктів виноградарства і ароматизованих винних виробів.

