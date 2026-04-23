В Украине могут обновить правила обращения спирта, вина и табака

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и регулирование обращения спирта, алкоголя и табака для согласования с профильным законом в сфере виноградарства и виноделия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, направленный на согласование налогового и отраслевого законодательства в сфере оборота алкоголя, табачных изделий и продукции виноградарства.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» № 15187.

Документ предусматривает приведение норм действующего законодательства — в частности профильного закона о государственном регулировании производства и оборота соответствующей продукции и Налогового кодекса Украины — в соответствие с положениями Закона № 3928-IX «О винограде, вине и продуктах виноградарства».

Закон № 3928-IX регулирует общественные отношения в сфере виноградарства и виноделия, включая вопросы производства, переработки и реализации продукции, ее маркировки и представления на рынке, а также оборота, транспортировки и прослеживаемости винограда, продукции виноградарства и ароматизированных винных продуктов, в том числе с зарегистрированными географическими указаниями.

Кроме того, речь идет об урегулировании процедур ввоза на таможенную территорию Украины и вывоза с нее винограда, продукции виноградарства и ароматизированных винных изделий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.