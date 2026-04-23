  В Украине

В Украине могут обновить правила обращения спирта, вина и табака

18:59, 23 апреля 2026
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и регулирование обращения спирта, алкоголя и табака для согласования с профильным законом в сфере виноградарства и виноделия.
В Украине могут обновить правила обращения спирта, вина и табака
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, направленный на согласование налогового и отраслевого законодательства в сфере оборота алкоголя, табачных изделий и продукции виноградарства.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» № 15187.

Документ предусматривает приведение норм действующего законодательства — в частности профильного закона о государственном регулировании производства и оборота соответствующей продукции и Налогового кодекса Украины — в соответствие с положениями Закона № 3928-IX «О винограде, вине и продуктах виноградарства».

Закон № 3928-IX регулирует общественные отношения в сфере виноградарства и виноделия, включая вопросы производства, переработки и реализации продукции, ее маркировки и представления на рынке, а также оборота, транспортировки и прослеживаемости винограда, продукции виноградарства и ароматизированных винных продуктов, в том числе с зарегистрированными географическими указаниями.

Кроме того, речь идет об урегулировании процедур ввоза на таможенную территорию Украины и вывоза с нее винограда, продукции виноградарства и ароматизированных винных изделий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕС разблокировал 90 млрд евро для Украины: что стоит за решением и как оно меняет финансовую поддержку

ЕС одобрил 90 млрд евро поддержки Украине на 2026–2027 годы с поэтапным финансированием.

Комитет Рады планирует рассмотреть законопроект о наказании судей КСУ в случае совершения ими дисциплинарных проступков

Законопроект вводит 12 видов дисциплинарных проступков для судей КСУ и полную потерю денежного содержания из-за увольнения за них.

НАПК назвало существенные коррупциогенные риски в законопроекте о защите бизнеса

НАПК предупреждает, что предложенные депутатами изменения в УПК вместо защиты бизнеса создают условия для избирательного правосудия и легализации безнаказанности.

Конкурсные vs текущие: ВС определил статус требований в случае признания сделки недействительной после открытия банкротства

Верховный Суд разъяснил, почему дата заключения оспариваемого договора не является определяющей для классификации кредиторских требований.

Кадровая перезагрузка ВАКС: начинаются финальные заседания ВККС

24 апреля 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинает финальные заседания при участии финалистов конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

