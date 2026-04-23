  1. В Україні

Дисциплінарну відповідальність держслужбовців за повторні порушення пропонують посилити

19:09, 23 квітня 2026
Кабінет Міністрів зареєстрував у Раді законопроєкт про внесення змін до законодавства про державну службу, який передбачає удосконалення порядку дисциплінарного провадження, уточнення процедур та посилення відповідальності державних службовців за повторні дисциплінарні порушення.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби та удосконалення порядку дисциплінарного провадження» № 15190.

Законопроєкт спрямований на комплексне вдосконалення механізмів дисциплінарної відповідальності державних службовців, а також на оновлення та систематизацію правового регулювання проходження державної служби. Зокрема, пропонується посилити відповідальність за повторне вчинення дисциплінарних проступків шляхом застосування більш суворих заходів впливу — від догани до звільнення, із запровадженням градації «догана – неповна службова відповідність – звільнення». Окрім цього, уточнюється строк відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків на період здійснення дисциплінарного провадження.

Документ також передбачає врегулювання низки практичних аспектів проходження державної служби, оновлення застарілих положень законодавства та усунення правових прогалин, які ускладнюють реалізацію права громадян на державну службу.

Серед ключових змін, запропонованих законопроєктом:

— виключення із Закону України «Про державну службу» норм, що втратили актуальність у зв’язку з набранням чинності Законом України № 117-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади», зокрема положень, відповідно до яких Національне агентство України з питань державної служби здійснювало службові розслідування;

— приведення термінології Закону України «Про державну службу» у відповідність до чинного законодавства України;

— уточнення формулювань та усунення недоцільно вживаних термінів, зокрема у сфері професійного навчання державних службовців, що має забезпечити уніфікованість термінології, підвищити точність правового регулювання та сприяти оперативному визначенню потреб у підвищенні кваліфікації;

— удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень і проведення дисциплінарного провадження, включаючи запровадження оновлених норм, які конкретизують підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності та розширюють перелік можливих дисциплінарних стягнень за окремі види проступків.

