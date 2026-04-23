  1. В Украине

Дисциплинарную ответственность госслужащих за повторные нарушения предлагают усилить

19:09, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в законодательство о государственной службе, предусматривающий усовершенствование порядка дисциплинарного производства, уточнение процедур и усиление ответственности государственных служащих за повторные дисциплинарные нарушения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения государственной службы и совершенствования порядка дисциплинарного производства» № 15190.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект направлен на комплексное совершенствование механизмов дисциплинарной ответственности государственных служащих, а также на обновление и систематизацию правового регулирования прохождения государственной службы. В частности, предлагается усилить ответственность за повторное совершение дисциплинарных проступков путем применения более строгих мер воздействия — от выговора до увольнения, с введением градации «выговор – неполное служебное соответствие – увольнение». Кроме того, уточняется срок отстранения государственного служащего от исполнения должностных обязанностей на период осуществления дисциплинарного производства.

Документ также предусматривает урегулирование ряда практических аспектов прохождения государственной службы, обновление устаревших положений законодательства и устранение правовых пробелов, которые усложняют реализацию права граждан на государственную службу.

Среди ключевых изменений, предлагаемых законопроектом:

— исключение из Закона Украины «О государственной службе» норм, утративших актуальность в связи с вступлением в силу Закона Украины № 117-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», в частности положений, согласно которым Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы осуществляло служебные расследования;

— приведение терминологии Закона Украины «О государственной службе» в соответствие с действующим законодательством Украины;

— уточнение формулировок и устранение нецелесообразно используемых терминов, в частности в сфере профессионального обучения государственных служащих, что должно обеспечить унификацию терминологии, повысить точность правового регулирования и способствовать оперативному определению потребностей в повышении квалификации;

— совершенствование порядка применения дисциплинарных взысканий и проведения дисциплинарного производства, включая внедрение обновленных норм, которые конкретизируют основания привлечения к дисциплинарной ответственности и расширяют перечень возможных дисциплинарных взысканий за отдельные виды проступков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]