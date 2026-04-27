  1. В Україні

Залік ЗЕД-вимог — все ще привід для нарахування пені

13:30, 27 квітня 2026
Товариство хоче погасити заборгованість шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог, але є ризик нарахування ДПС пені.
Товариство має зовнішньоекономічний контракт на постачання з нерезидентом – покупцем. У межах зазначеного контракту у Товариства виникла дебіторська заборгованість нерезидента за експортовану продукцію та кредиторська заборгованість Товариства перед тим же нерезидентом за неустойку за невиконання обсягів поставки.

Товариство має намір погасити заборгованість у встановлений граничний строк розрахунків відповідно до Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIIІ «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон № 2473) шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог, термінів виконання яких настав і щодо яких відсутній спір між сторонами, в сумі, що перевищує 400 000 гривень. Чи допустима така операція?

ДПС надала відповідь на це запитання в ІПК від 2 квітня 2026 року №1941/ІПК/99-00-07-04-02.

З одного боку пп.5 п. 10 розділу III Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою НБУ від 02 січня 2019 року № 7 (далі – Інструкція № 7), дозволяє банкам завершити здійснення валютного нагляду, зокрема, на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Але п. 14-6 постанови НБУ від 24 лютого 2022 року  № 18 передбачено, що банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за операціями з експорту та імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Таким чином, на думку ДПС, можливість завершення банком валютного нагляду у разі припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог залежить від визначеного НБУ періоду здійснення відповідної операції. Зокрема:

  • у період до 06.09.2022 р. Інструкція № 7 передбачала можливість завершення валютного нагляду банком на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;
  • починаючи з 06.09.2022 р. банк не має права завершити валютний нагляд за такими операціями на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Отже, у разі якщо з експорту товарів у встановлений законодавством граничний строк на рахунок резидента в уповноваженому банку не надійшли грошові кошти від нерезидента, у контролюючого органу можуть виникнути підстави для застосування відповідальності, передбаченої частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473.

Стрічка новин

