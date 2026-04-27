  1. В Украине

Зачет ВЭД-требований — все еще повод для начисления пени

13:30, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Общество хочет погасить задолженность путем проведения зачета однородных встречных требований, но есть риск начисления ГНС пени.
Зачет ВЭД-требований — все еще повод для начисления пени
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У общества есть внешнеэкономический контракт на поставку с нерезидентом – покупателем. В рамках указанного договора у Общества появилась дебиторская задолженность нерезидента за экспортированную продукцию и кредиторская задолженность Общества перед тем же нерезидентом за неустойку за невыполнение размеров поставки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Общество намерено погасить задолженность в установленный предельный срок расчетов в соответствии с Законом Украины от 21 июня 2018 года № 2473-VII «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон № 2473) путем проведения зачета встречных однородных требований, срок  выполнения которых наступил и относительно которых отсутствует спор между сторонами, в сумме, превышающей 400 000 гривен. Допустима ли такая операция?

ГНС предоставила ответ на этот вопрос в ИНК от 2 апреля 2026 года №1941/ІПК/99-00-07-04-02.

С одной стороны пп.5 п. 10 раздела III Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, утвержденной постановлением НБУ от 02 января 2019 года № 7 (далее – Инструкция № 7), позволяет банкам завершить осуществление валютного надзора, в частности, на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

В тоже время п. 14-6 постановления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 18 предусмотрено,  что банк не имеет права завершить осуществление валютного надзора за операциями по экспорту и импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

Таким образом, по мнению ГНС, возможность завершения банком валютного надзора при прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований зависит от определенного НБУ периода осуществления соответствующей операции. В частности:

  • в период до 06.09.2022 г. Инструкция № 7 предусматривала возможность завершения валютного надзора банком на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований;
  • начиная с 06.09.2022 г. банк не имеет права завершить валютный надзор за такими операциями на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

Следовательно, в случае если по экспорту товаров в установленный законодательством предельный срок на счет резидента в уполномоченном банке не поступили денежные средства от нерезидента, у контролирующего органа могут возникнуть основания для применения ответственности, предусмотренной частью пятой ст. 13 Закона №2473.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

налоговая ГНС

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]