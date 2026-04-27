Зачет ВЭД-требований — все еще повод для начисления пени

Общество хочет погасить задолженность путем проведения зачета однородных встречных требований, но есть риск начисления ГНС пени.

У общества есть внешнеэкономический контракт на поставку с нерезидентом – покупателем. В рамках указанного договора у Общества появилась дебиторская задолженность нерезидента за экспортированную продукцию и кредиторская задолженность Общества перед тем же нерезидентом за неустойку за невыполнение размеров поставки.

Общество намерено погасить задолженность в установленный предельный срок расчетов в соответствии с Законом Украины от 21 июня 2018 года № 2473-VII «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон № 2473) путем проведения зачета встречных однородных требований, срок выполнения которых наступил и относительно которых отсутствует спор между сторонами, в сумме, превышающей 400 000 гривен. Допустима ли такая операция?

ГНС предоставила ответ на этот вопрос в ИНК от 2 апреля 2026 года №1941/ІПК/99-00-07-04-02.

С одной стороны пп.5 п. 10 раздела III Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, утвержденной постановлением НБУ от 02 января 2019 года № 7 (далее – Инструкция № 7), позволяет банкам завершить осуществление валютного надзора, в частности, на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

В тоже время п. 14-6 постановления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 18 предусмотрено, что банк не имеет права завершить осуществление валютного надзора за операциями по экспорту и импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

Таким образом, по мнению ГНС, возможность завершения банком валютного надзора при прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований зависит от определенного НБУ периода осуществления соответствующей операции. В частности:

в период до 06.09.2022 г. Инструкция № 7 предусматривала возможность завершения валютного надзора банком на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований;

начиная с 06.09.2022 г. банк не имеет права завершить валютный надзор за такими операциями на основании документов о прекращении обязательств путем зачисления встречных однородных требований.

Следовательно, в случае если по экспорту товаров в установленный законодательством предельный срок на счет резидента в уполномоченном банке не поступили денежные средства от нерезидента, у контролирующего органа могут возникнуть основания для применения ответственности, предусмотренной частью пятой ст. 13 Закона №2473.

