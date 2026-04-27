Оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення має свої нюанси

ДПС висловилася щодо особливостей оподаткування згаданих суб’єктів, коригування фінрезультату на податкові різниці та визначення ними МПЗ.

Податківці переконані (ресурс «ЗІР»), що ПКУ не містить положень, згідно з якими ІСІ та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення звільняються від сплати податку на прибуток, а передбачено лише звільнення від оподаткування коштів спільного інвестування та коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення.

Тому ІСІ та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах за операціями, що не звільняються від оподаткування податком на прибуток, повинні:

здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями на різниці, визначені відповідними положеннями ПКУ;

визначати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) у разі володіння (користування) земельною ділянкою, віднесеною до сільськогосподарських угідь, що, зокрема, не є активом спільного інвестування для ІСІ.

