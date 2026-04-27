Налогообложение институтов совместного инвестирования и субъектов негосударственного пенсионного обеспечения имеет свои нюансы

ГНС высказалась об особенностях налогообложения упомянутых субъектов, корректировке финрезультата на налоговые разницы и определении ими МНО.

Налоговики убеждены (ресурс «ЗІР»), что НКУ не содержит положений, согласно которым ИСИ и субъекты негосударственного пенсионного обеспечения освобождаются от уплаты налога на прибыль, а предусмотрено только освобождение от налогообложения средств совместного инвестирования и средств в виде взносов, поступающих плательщикам налога, осуществляющих негосударственное пенсионное обеспечение.

Поэтому ИСИ и субъекты негосударственного пенсионного обеспечения, которые являются плательщиками налога на прибыль на общих основаниях по операциям, не освобождаемым от налогообложения налогом на прибыль, должны:

осуществлять корректировку финансового результата до налогообложения по таким операциям на разницы, определенные соответствующими положениями НКУ;

определять минимальное налоговое обязательство (МНО) в случае владения (пользования) земельным участком, отнесенным к сельскохозяйственным угодьям, который, в частности, не является активом совместного инвестирования для ИСИ.

