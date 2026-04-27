Реорганізація підприємства: податківці про долю збитків припиненого підприємства

ДПС пояснила, що відбувається після реорганізації зі збитками підприємства, що припиняється та яке перебувало в Реєстрі великих платників податків.

До ДПС звернулися з запитанням: чи має право та в якому розмірі підприємство – правонаступник, що утворилось після реорганізації (шляхом приєднання, злиття, перетворення) зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що припиняється та яке перебувало в Реєстрі великих платників податків на дату припинення?

Загалом, ДПС не заперечує проти такої можливості (відповідь з ресурсу «ЗІР»). Натомість вона вимагає дотримуватися вимог пп. 140.4.5 ст. 140 ПКУ.

Відповідно, якщо до реєстру ВПП включений правонаступник, то для нього діють правила для списання від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих (звітних) податкових років як для великого платника податку на прибуток. Тому, таким правонаступником у рядку 3.2.4.1 Додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Додаток РІ) відображається 50 % непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Якщо правонаступник не включений до Реєстру ВПП, то він має право включити непогашену суму від’ємного значення об’єкта оподаткування у повному обсязі до рядка 3.2.4.1 Додатка РІ.

