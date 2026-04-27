  1. В Україні

Реорганізація підприємства: податківці про долю збитків припиненого підприємства

19:03, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС пояснила, що відбувається після реорганізації зі збитками підприємства, що припиняється та яке перебувало в Реєстрі великих платників податків.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До ДПС звернулися з запитанням: чи має право та в якому розмірі підприємство – правонаступник, що утворилось після реорганізації (шляхом приєднання, злиття, перетворення) зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що припиняється та яке перебувало в Реєстрі великих платників податків на дату припинення?

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Загалом, ДПС не заперечує проти такої можливості (відповідь з ресурсу «ЗІР»). Натомість вона вимагає дотримуватися вимог пп. 140.4.5 ст. 140 ПКУ.

Відповідно, якщо до реєстру ВПП включений правонаступник, то для нього діють правила для списання від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих (звітних) податкових років як для великого платника податку на прибуток. Тому, таким правонаступником у рядку 3.2.4.1 Додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Додаток РІ) відображається 50 % непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Якщо правонаступник не включений до Реєстру ВПП, то він має право включити непогашену суму від’ємного значення об’єкта оподаткування у повному обсязі до рядка 3.2.4.1 Додатка РІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова держпідприємство ДПС податки

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]