  1. В Украине

Реорганизация предприятия: налоговики о судьбе убытков ликвидированного предприятия

19:03, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГНС пояснила, что происходит после реорганизации с убытками ликвидированного предприятия, которое находилось в Реестре крупных налогоплательщиков.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГНС обратились с вопросом: имеет ли право и в каком размере предприятие – правопреемник, образовавшийся после реорганизации (путем присоединения, слияния, преобразования) уменьшить финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, которое ликвидируется и  находилось в Реестре крупных налогоплательщиков?

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В общем, ГНС не возражает против такой возможности (ответ из ресурса «ЗІР»). В то же время она требует соблюдать требования пп. 140.4.5 ст. 140 НКУ.

Соответственно, если в реестр КПН включен правопреемник, то для него действуют правила для списания отрицательного значения объекта налогообложения прошлых (отчетных) налоговых лет как для крупного плательщика налога на прибыль. Поэтому таким правопреемником в строке 3.2.4.1 Приложения РІ к строке 03 РІ Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (далее – Приложение РІ) отражается 50 % непогашенной суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет.

Если правопреемник не включен в Реестр КПН, то он имеет право включить непогашенную сумму отрицательного значения объекта налогообложения в полном объеме в строку 3.2.4.1 Приложения РІ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

бизнес налоговая госпредприятие ГНС налоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]