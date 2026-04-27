Реорганизация предприятия: налоговики о судьбе убытков ликвидированного предприятия

ГНС пояснила, что происходит после реорганизации с убытками ликвидированного предприятия, которое находилось в Реестре крупных налогоплательщиков.

В ГНС обратились с вопросом: имеет ли право и в каком размере предприятие – правопреемник, образовавшийся после реорганизации (путем присоединения, слияния, преобразования) уменьшить финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, которое ликвидируется и находилось в Реестре крупных налогоплательщиков?

В общем, ГНС не возражает против такой возможности (ответ из ресурса «ЗІР»). В то же время она требует соблюдать требования пп. 140.4.5 ст. 140 НКУ.

Соответственно, если в реестр КПН включен правопреемник, то для него действуют правила для списания отрицательного значения объекта налогообложения прошлых (отчетных) налоговых лет как для крупного плательщика налога на прибыль. Поэтому таким правопреемником в строке 3.2.4.1 Приложения РІ к строке 03 РІ Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (далее – Приложение РІ) отражается 50 % непогашенной суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет.

Если правопреемник не включен в Реестр КПН, то он имеет право включить непогашенную сумму отрицательного значения объекта налогообложения в полном объеме в строку 3.2.4.1 Приложения РІ.

