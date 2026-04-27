У місцевих радах з’являться заступники голів з питань оборони – Міноборони

Заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву.

Як повідомили у Міністерстві оборони, після нещодавніх законодавчих змін в органах місцевого самоврядування запроваджується посада заступника голови з питань оборони.

Зазначається, що ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони. Очікується, що така новація дозволить значно посилити взаємодію між цивільним і військовим секторами.

Про це повідомив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником міністра національної оборони цієї країни Томасом Годляускасом.

За словами Мойсюка, важливо, що такі посади планують зберегти і після завершення воєнного стану.

«Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу», – розповів він.

