В местных советах появятся заместители глав по вопросам обороны – Минобороны

16:29, 27 апреля 2026
Заместители по вопросам обороны станут частью системы национального сопротивления.
Как сообщили в Министерстве обороны, после недавних законодательных изменений в органах местного самоуправления вводится должность заместителя главы по вопросам обороны.

Отмечается, что эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет направлять Министр обороны. Ожидается, что такая новация позволит значительно усилить взаимодействие между гражданским и военным секторами.

Об этом сообщил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк во время встречи с делегацией Литвы во главе с заместителем министра национальной обороны этой страны Томасом Годляускасом.

По словам Мойсюка, важно, что такие должности планируют сохранить и после завершения военного положения.

«Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет направлять Министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени», – рассказал он.

