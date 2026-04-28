  1. В Україні

У Запоріжжі винесли вирок чоловіку, який викрав і зґвалтував 17-річну дівчину

07:36, 28 квітня 2026
25-річного чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.
У Запоріжжі 25-річного чоловіка засудили до 12 років тюремного ув’язнення за викрадення 17-річної дівчини, її зґвалтування та виготовлення матеріалів із зображеннями насильства над неповнолітньою. Про це повідомили у прокуратурі. 

Сторона обвинувачення надала суду достатньо доказів, які повністю підтвердили вину підсудного за всіма епізодами. Злочин стався у вересні 2024 року. За даними слідства, двоє п’яних жителів Пологівського району силоміць посадили неповнолітню дівчину в автомобіль і вивезли її до будинку одного зі зловмисників. 

Там вони зґвалтували потерпілу та знімали свої дії на телефон. Через вік і особливості розвитку дівчина не могла повною мірою усвідомлювати, що відбувається.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав і каяття не висловив.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі. Після відбуття основного терміну протягом 3 років чоловіку заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з виробництвом та розповсюдженням медіапродукції, а також обіймати посади, пов’язані з вихованням дітей, проведенням їхнього дозвілля чи наданням освітніх послуг особам до 18 років.

Також суд задовольнив цивільний позов потерпілої та стягнув із засудженого 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Кримінальне провадження стосовно другого підозрюваного було закрито через його смерть.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

