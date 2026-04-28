У Запоріжжі винесли вирок чоловіку, який викрав і зґвалтував 17-річну дівчину

У Запоріжжі 25-річного чоловіка засудили до 12 років тюремного ув’язнення за викрадення 17-річної дівчини, її зґвалтування та виготовлення матеріалів із зображеннями насильства над неповнолітньою. Про це повідомили у прокуратурі.

Сторона обвинувачення надала суду достатньо доказів, які повністю підтвердили вину підсудного за всіма епізодами. Злочин стався у вересні 2024 року. За даними слідства, двоє п’яних жителів Пологівського району силоміць посадили неповнолітню дівчину в автомобіль і вивезли її до будинку одного зі зловмисників.

Там вони зґвалтували потерпілу та знімали свої дії на телефон. Через вік і особливості розвитку дівчина не могла повною мірою усвідомлювати, що відбувається.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав і каяття не висловив.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі. Після відбуття основного терміну протягом 3 років чоловіку заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з виробництвом та розповсюдженням медіапродукції, а також обіймати посади, пов’язані з вихованням дітей, проведенням їхнього дозвілля чи наданням освітніх послуг особам до 18 років.

Також суд задовольнив цивільний позов потерпілої та стягнув із засудженого 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Кримінальне провадження стосовно другого підозрюваного було закрито через його смерть.

