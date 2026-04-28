В Запорожье вынесли приговор мужчине, который похитил и изнасиловал 17-летнюю девушку

25-летний мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

В Запорожье 25-летний мужчина приговорен к 12 годам тюремного заключения за похищение 17-летней девушки, ее изнасилование и изготовление материалов с изображениями насилия над несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре.

Сторона обвинения предоставила суду достаточно доказательств, полностью подтвердивших вину подсудимого по всем эпизодам. Преступление произошло в сентябре 2024 года. По данным следствия, двое пьяных жителей Пологовского района силой посадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль и вывезли ее в дом одного из злоумышленников.

Там они изнасиловали потерпевшую и снимали свои действия по телефону. Из-за возраста и особенностей развития девушка не могла в полной мере осознавать, что происходит.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал и раскаяние не выразил.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. После отбытия основного срока в течение 3 лет мужчине запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с производством и распространением медиапродукции, а также занимать должности, связанные с воспитанием детей, проведением их досуга или предоставлением образовательных услуг лицам младше 18 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с осужденного 300 тысяч гривен морального ущерба.

Уголовное производство в отношении второго подозреваемого было закрыто из-за его смерти.

