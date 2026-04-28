Взаємне визнання рішень і новий механізм правової допомоги: що передбачає договір між Україною та Азербайджаном

15:26, 28 квітня 2026
Підписаний між Україною та Азербайджаном договір про правову допомогу у цивільних і господарських справах визначає механізми взаємного визнання та виконання судових рішень і встановлює спрощені процедури правової допомоги.
фото: Міністерство юстиції
Україна та Азербайджан підписали договір про правову допомогу у цивільних і господарських справах. Угоду підготували Міністерства юстиції обох країн, а підписали глави МЗС Андрій Сибіга та Джейхун Байрамов.

Договір спрямований на посилення захисту прав громадян України за кордоном і є частиною переходу до двосторонніх механізмів співпраці після виходу з Мінської конвенції 1993 року.

Після ратифікації він запровадить новий формат правової взаємодії між державами у цивільних і господарських справах. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Договір формує правову основу для взаємодії

судів, нотаріусів і органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Зокрема, передбачено:

- спрощений доступ громадян до правосуддя за кордоном;

- ефективні процедури отримання документів;

- механізми взаємного визнання судових рішень;

- можливість отримання безоплатної правничої допомоги у транскордонних справах.

Центральними органами, відповідальними за реалізацію положень документа, визначено Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Азербайджанської Республіки.

Реалізація положень договору має сприяти покращенню захисту прав громадян за кордоном, спрощенню процедур у міжнародних справах і більш ефективній взаємодії між державами у сфері правової допомоги.

